Covid: contagiati Mons. Hoser e il cappellano padre Rizzi. Preghiamo per loro (Di martedì 6 aprile 2021) Purtroppo sono state rese note le due vicende legate al Covid e che toccano la parrocchia di Medjugorje, e in particolare due importanti personalità. Si tratta del pontificio presso la parrocchia di Medjugorje il vescovo polacco Henryk Franciszek Hoser, e del cappellano italiano presso Medjugorje fra Francesco Rizzi. Entrambi, infatti, sono risultati positivi al Covid, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

