Covid | Brosio | ' Bassetti dice di vaccinare mia mamma centenaria? Mai | pensi alla sua!' **

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "midi fare il vaccino a miache domani compie cent'anni? Non ci penso nemmeno! Miaha cent'anni, ha gli anticorpi più forti die di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia, a quest'orafarebbe l'incursore della Marina!". A dirlo all'Adnkronos è Paolo, che,vigilia del compleanno dellaAnna, che domani spegnerà cento candeline, spiega con decisione di non avere alcuna intenzione di farle fare il vaccino anti covid, dopo il botta e risposta con il virologo Matteoa 'Domenica Live'. "Lei sta bene, ovviamente rispettiamo tutte le misure di sicurezza, in camera sua entrano pochissime ...