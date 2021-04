Covid | Brosio | ‘Bassetti dice di vaccinare mia mamma centenaria? Mai | pensi alla sua!’** 2

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Il giornalista, che l’inverno scorso ha avuto il Covid prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, spiega: “Quando si hanno i primi sintomi del Covid bisogna prendere subito i farmaci che danno negli ospedali, e non aspettare che si scateni la tempesta di citochine”, incalza. E torna poi sulla sua esperienza: “Io sono stato ricoverato 18-20 giorni all’istituto clinico Casal Palocco, ho imparato i farmaci che servono per curarsi e so che devono essere somministrati al momento giusto, con tempestività”. Il giornalista spiega di non avere intenzione di farsi inoculare il vaccino. “No, non me lo faccio neppure io, perché essendo guarito da covid in maniera naturale, senza ventilazione, senza intubazione e con i farmaci normali, non ci penso nemmeno, per ora”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.