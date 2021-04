Covid | arcivescovo Milano | ‘il virus occupa tutto | si torni a parlare d’altro’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) – “Intendo lanciare un allarme: se iltutti i discorsi, non si riesce ad’altro. Quando diremo le parole belle, buone, che svelano il senso delle cose? Se il tempo èdedicato alle cautele, a inseguire le informazioni, quando troveremo il tempo per pensare, per pregare, per coltivare gli affetti e per praticare la carità? Se l’animo èto dalla paura e agitato, dove troverà dimora la speranza? Se uomini e donne vivono senza riconoscere di essere creature di Dio, amate e salvate, come sarà possibile che la vicenda umana diventi ‘divina commedia’?”. Lo afferma l’di, monsignor Mario Delpini, in un’intervista al Corriere della Sera. “Se l’animo èto dalla ...