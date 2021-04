Covid | arcivescovo Milano | ‘il virus occupa tutto | si torni a parlare d’altro’ 2

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Su un possibile nuovo modello di collaborazione fra pubblico e privato alla luce dell’emergenza economica causata dalla crisi del coronal’disottolinea che “nessuno ha da guadagnarci da un modello caratterizzato da estraneità o da concorrenza o da contrapposizione tra corpi intermedi e istituzione pubblica. La tradizione ambrosiana ha sempre cercato un modello di collaborazione. Le emergenze forse hanno costretto a forme più abituali. Ma non c’è niente che si consolidi se non è pensato, voluto e costruito con competenza e lungimiranza. Un ‘nuovo modello’ non uscirà di per sé da qualche esperienza vissuta in tempo di emergenza. Richiederà motivazioni, pensiero e decisioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.