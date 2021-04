**Covid: al Trivulzio contagi azzerati, Pregliasco, 'risultato di campagna vaccini e tamponi'** (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Si sono azzerati i positivi al Pio Albergo Trivulzio, residenza milanese per anziani, finita l'anno scorso nell'occhio del ciclone a causa della pandemia di Covid-19. Nella settimana che va dal 23 al 29 marzo su circa 540 tamponi molecolari effettuati sugli ospiti delle diverse strutture del Pat, tutti sono risultati negativi. "Il risultato è attribuibile alla campagna vaccinazione - spiega all'Adnkronos il professor Fabrizio Pregliasco, supervisore del Par - c'è stata un'adesione massiva tra gli operatori e i ricoverati e un'attenzione spasmodica dal punto di vista dei controlli e dei tamponi. Quindi direi che si tratta di un risultato legato a questo sforzo corale e complessivo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Si sonoi positivi al Pio Albergo, residenza milanese per anziani, finita l'anno scorso nell'occhio del ciclone a causa della pandemia di Covid-19. Nella settimana che va dal 23 al 29 marzo su circa 540molecolari effettuati sugli ospiti delle diverse strutture del Pat, tutti sono risultati negativi. "Ilè attribuibile allavaccinazione - spiega all'Adnkronos il professor Fabrizio, supervisore del Par - c'è stata un'adesione massiva tra gli operatori e i ricoverati e un'attenzione spasmodica dal punto di vista dei controlli e dei. Quindi direi che si tratta di unlegato a questo sforzo corale e complessivo".

