Covid: a Pisa 500 visite in terapia intensiva in 5 mesi, 'pochi ospedali ci seguono' (Di martedì 6 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

giornaleradiofm : Covid: a Pisa 500 visite in terapia intensiva in 5 mesi, 'pochi ospedali ci seguono': Roma, 6 apr. (Adnkronos Salut… - controradio : Covid, pasquetta: 34 multati a Pisa, 17 a Firenze - - mottolese : RT @mottolese: Io lo scrivo che non bisogna disturbare il conducente ma se il conducente si disturba da sé? #esami @repubblica #dad #covidt… - toscanatoday : COVID TOSCANA - 685 nuovi casi - Max18362869 : @RosellaLara19 Non lo dico Io! Come per il covid, di cui se ne profetizzava l'avvento alcuni anni fa, di recente ho… -