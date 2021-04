Covid: a Palermo chiude centro bambini 'SpazioInsieme', dipendente positivo (Di martedì 6 aprile 2021) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - chiude, a Palermo, il centro bambini e Famiglie 'SpazioInsieme ZeroTre' dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid 19. Le famiglie sono state avvertite e l'amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione dei locali. Comunicazione è stata inoltrata al Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Palermo che dovrà valutare le riprese delle attività. Riapre, invece, domani il nido Tornatore, in zona Uditore-Passo di Rigano, dopo un periodo di chiusura dovuto ad infiltrazioni di acqua. Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi dai tecnici del Comune e sono in programmazione i lavori di ristrutturazione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) -, a, ile Famiglie 'ZeroTre' dopo che unè risultatoal19. Le famiglie sono state avvertite e l'amministrazione comunale ha chiesto la sanificazione dei locali. Comunicazione è stata inoltrata al Dipartimento di prevenzione dell'Asp diche dovrà valutare le riprese delle attività. Riapre, invece, domani il nido Tornatore, in zona Uditore-Passo di Rigano, dopo un periodo di chiusura dovuto ad infiltrazioni di acqua. Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi dai tecnici del Comune e sono in programmazione i lavori di ristrutturazione.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Puglia finiti i posti i terapia intensiva con l’Ecmo: una 37enne trasferita a Palermo - SkyTG24 : Covid Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: arresti - LaStampa : “Toglici un poco su Catania, un poco su Palermo… Sopra i mille non dobbiamo più salire”, le intercettazioni sui num… - TV7Benevento : Covid: a Palermo chiude centro bambini 'SpazioInsieme', dipendente positivo... - RetweetPalermo : RT @Agenzia_Italia: Palermo vede rosso. Impennata di casi Covid e ospedali in sofferenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palermo Trapianti: via a nuova Campagna nazionale per donazione organi e tessuti Il Covid - 19 non ha cancellato le altre malattie, e questo vale anche per le gravi insufficienze d'... da Roma Termini a Milano Centrale passando per Torino, Bologna, Napoli e Palermo, e sarà andrà ...

Marsala, Covid: un caso di positività da Piazza Gelato Un altro noto esercizio commerciale colpito dal Covid, che a Marsala si sta diffondendo molto negli ultimi giorni (ma con numeri sempre ... anche se la situazione di gran lunga più grave è a Palermo, ...

Covid: Palermo, superati 250 positivi su 100 mila abitanti Agenzia ANSA Covid: a Palermo chiude centro bambini 'SpazioInsieme', dipendente positivo Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Chiude, a Palermo, il Centro Bambini e Famiglie 'SpazioInsieme ZeroTre' dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid 19. Le famiglie sono state avvertite e ...

Palermo verso la zona rossa: superati 250 positivi su 100 mila abitanti Il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti ...

Il- 19 non ha cancellato le altre malattie, e questo vale anche per le gravi insufficienze d'... da Roma Termini a Milano Centrale passando per Torino, Bologna, Napoli e, e sarà andrà ...Un altro noto esercizio commerciale colpito dal, che a Marsala si sta diffondendo molto negli ultimi giorni (ma con numeri sempre ... anche se la situazione di gran lunga più grave è a, ...Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Chiude, a Palermo, il Centro Bambini e Famiglie 'SpazioInsieme ZeroTre' dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid 19. Le famiglie sono state avvertite e ...Il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti ...