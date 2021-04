Covid - 19, i nuovi positivi a Salerno: tamponi dell'Usca, refertati al Ruggi (Di martedì 6 aprile 2021) Covid - 19: altri 8 contagi a Salerno città, oggi chiusa l'Usca in drive 5 aprile 2021 Covid - 19: nuovi positivi a Campagna, Scala e Positano 5 aprile 2021 Covid - 19: nuovi contagi in 4 comuni ... Leggi su salernotoday (Di martedì 6 aprile 2021)- 19: altri 8 contagi acittà, oggi chiusa l'in drive 5 aprile 2021- 19:a Campagna, Scala e Positano 5 aprile 2021- 19:contagi in 4 comuni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Effettuati 112.962 test. Il tasso di positi… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 7.767 nuovi casi con 112.962 tamponi e 421 morti #coronavirus - LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - infoitinterno : Covid, 475 nuovi casi in Puglia, 30 nella Bat, su 5.759 test - infoitinterno : Covid, registrati 475 nuovi casi positivi in Puglia. Lopalco: «70 decessi riferiti a una settimana» -