Covid-19, i dati del 6 aprile: i nuovi casi sono stati 7.767. I morti 421 (Di martedì 6 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 7.767 i nuovi casi di Covid registrati a fronte però di 112.962 tamponi. Ancora alto il numero di morti che sono stati 421. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore7.767 idiregistrati a fronte però di 112.962 tamponi. Ancora alto il numero diche421. L'articolo .

