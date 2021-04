Covid-19, altro positivo dalla Nazionale italiana: è Bernardeschi (Di martedì 6 aprile 2021) Continua a preoccupare il cluster di Covid-19 che si è sviluppato nella Nazionale di calcio italiana durante le partite di qualificazione al prossimo Mondiale del 2022 che si disputerà in Qatar. Il nuovo positivo è Federico Bernardeschi della Juventus. Secondo quanto riferito dalla stessa società bianconera, il calciatore ha già intrapreso il protocollo necessario per arrivare alla pronta guarigione. Il comunicato della Juventus su Bernardeschi È stata la stessa Juventus, società detentrice del cartellino del calciatore della Nazionale italiana di calcio, ad ufficializzare la positività al Covid-19 di Federico Bernardeschi: “La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Continua a preoccupare il cluster di-19 che si è sviluppato nelladi calciodurante le partite di qualificazione al prossimo Mondiale del 2022 che si disputerà in Qatar. Il nuovoè Federicodella Juventus. Secondo quanto riferitostessa società bianconera, il calciatore ha già intrapreso il protocollo necessario per arrivare alla pronta guarigione. Il comunicato della Juventus suÈ stata la stessa Juventus, società detentrice del cartellino del calciatore delladi calcio, ad ufficializzare la positività al-19 di Federico: “La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione ...

