Covid-19: 4 nuovi positivi ad Airola, scuola in presenza sospesa fino al 10 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola (Bn) – Il sindaco Michele Napoletano firmerà nel primo pomeriggio una ordinanza con la quale si disporrà la sospensione della attività didattica in presenza, per le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, ricadenti sul territorio comunale, fino a tutta la giornata di Sabato 10 aprile 2021. L'amministrazione comunale inoltre comunica che stamane "sono pervenute positività di quattro persone, due delle quali riguardanti bambini. Si è in attesa dell'esito di ulteriori 25 tamponi". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

