Costa: «EURO 2020? Stadi aperti ai vaccinati, abbiamo garantito 15mila posti» (Di martedì 6 aprile 2021) Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha commentato la decisione di aprire lo Stadio Olimpico per EURO 2020 Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel Governo Draghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la decisione di aprire lo Stadio Olimpico per EURO 2020. EURO 2020 – «È un segnale importante. Da parte della UEFA c’è stata una richiesta precisa, dovevamo garantire una percentuale di pubblico, il 25%. Noi come Governo lo abbiamo garantito. Si parla di 15mila spettatori. Possiamo programmare quello che accadrà nei prossimi mesi. È un evento molto importante» VACCINI – «Ogni settimana che passa siamo in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Andrea, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha commentato la decisione di aprire loo Olimpico perAndrea, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel Governo Draghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la decisione di aprire loo Olimpico per– «È un segnale importante. Da parte della UEFA c’è stata una richiesta precisa, dovevamo garantire una percentuale di pubblico, il 25%. Noi come Governo lo. Si parla dispettatori. Possiamo programmare quello che accadrà nei prossimi mesi. È un evento molto importante» VACCINI – «Ogni settimana che passa siamo in ...

