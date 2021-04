Cosenza, donna trovata in un lago di sangue: mistero sull’accaduto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le tragedie non si fermano neanche nel giorno di Pasqua: una donna di Cosenza ha trovato la madre morta in casa Nel giorno di Pasqua una donna è andata a trovare la madre a San Floro, comune in provincia di Cosenza, e l’ha trovata riversa in una pozza di sangue. La donna aveva 84 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le tragedie non si fermano neanche nel giorno di Pasqua: unadiha trovato la madre morta in casa Nel giorno di Pasqua unaè andata a trovare la madre a San Floro, comune in provincia di, e l’hariversa in una pozza di. Laaveva 84 anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Condannato a 25 anni anche in appello Dorel Varga, accusato dell'omicidio di un pensionato in Calabria. Era il convive… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Condannato a 25 anni anche in appello Dorel Varga, accusato dell'omicidio di un pensionato in Calabria. Era il convive… - isadoralarosa : RT @chilhavistorai3: Condannato a 25 anni anche in appello Dorel Varga, accusato dell'omicidio di un pensionato in Calabria. Era il convive… - chilhavistorai3 : Condannato a 25 anni anche in appello Dorel Varga, accusato dell'omicidio di un pensionato in Calabria. Era il conv… - SecondoPiano : Scontro auto-Tir a Sibari, morta una donna. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza donna Anziana trovata morta in casa in una pozza di sangue, avviate le indagini ... che si era recata intorno alle 9 del mattino a prendere la mamma per trascorrere insieme la giornata festiva ma una volta entrata nell'appartamento si sarebbe trovata davanti il cadavere della donna,...

Bollettino coronavirus 3 aprile: 21.261 contagi, 376 decessi ... ma in regione si contano altre 38 vittime col coronavirus, tra cui una donna di 46 anni della ... I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 166, Catanzaro 77, Crotone 61, Vibo Valentia 26, ...

Donne e religioni: Cosenza, 9 aprile incontro su esempi di "donne che creano valore" Servizio Informazione Religiosa Cosenza, donna trovata in un lago di sangue: mistero sull’accaduto Le tragedie non si fermano neanche nel giorno di Pasqua: una donna di Cosenza ha trovato la madre morta in casa Nel giorno di Pasqua una donna è andata a trovare la madre a San Floro, comune in ...

Donne e religioni: Cosenza, 9 aprile incontro su esempi di “donne che creano valore” "La donna nelle religioni. Esempi di donne che creano valore": è il titolo dell'incontro on line che si svolgerà il 9 aprile (ore 11.30) sul canale facebook del Polo scolastico cosentino "Brutium", pe ...

... che si era recata intorno alle 9 del mattino a prendere la mamma per trascorrere insieme la giornata festiva ma una volta entrata nell'appartamento si sarebbe trovata davanti il cadavere della,...... ma in regione si contano altre 38 vittime col coronavirus, tra cui unadi 46 anni della ... I casi confermati oggi sono così suddivisi:166, Catanzaro 77, Crotone 61, Vibo Valentia 26, ...Le tragedie non si fermano neanche nel giorno di Pasqua: una donna di Cosenza ha trovato la madre morta in casa Nel giorno di Pasqua una donna è andata a trovare la madre a San Floro, comune in ..."La donna nelle religioni. Esempi di donne che creano valore": è il titolo dell'incontro on line che si svolgerà il 9 aprile (ore 11.30) sul canale facebook del Polo scolastico cosentino "Brutium", pe ...