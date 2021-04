“Cosa ha visto…”. Isola dei Famosi, prima la lite tra Tommaso e Elisa poi parla anche Stefania Orlando (Di martedì 6 aprile 2021) Si torna a parlare dell’Isola dei Famosi, che, bisogna ammetterlo, si è aperta davvero alla grande. Dopo essere rimasti completamente incantanti per la bellezza di Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini, siamo immediatamente entrati nel vivo della puntata. E così, dopo aver visto un piccolo riassuntino di questi ultimi giorni ed aver assistito a ciò che è accaduto nel corso della settimana tra Elisa Isoardi e Gilles Rossa, abbiamo assistito ad uno ‘scontro’ tra Tommaso Zorzi e l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi. parlando proprio dei vari battibecchi tra tutti i naufraghi che si sono rconsumati durante la settimana e il loro ‘dietrofront’ in diretta, il simpaticissimo opinionista non ne ha potuto più e, rivolgendosi ad Elisa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Si torna are dell’dei, che, bisogna ammetterlo, si è aperta davvero alla grande. Dopo essere rimasti completamente incantanti per la bellezza di Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini, siamo immediatamente entrati nel vivo della puntata. E così, dopo aver visto un piccolo riassuntino di questi ultimi giorni ed aver assistito a ciò che è accaduto nel corso della settimana traIsoardi e Gilles Rossa, abbiamo assistito ad uno ‘scontro’ traZorzi e l’ex colonna portante de L’deindo proprio dei vari battibecchi tra tutti i naufraghi che si sono rconsumati durante la settimana e il loro ‘dietrofront’ in diretta, il simpaticissimo opinionista non ne ha potuto più e, rivolgendosi ad...

