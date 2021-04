Cosa è andato a fare Mario Draghi in Libia (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Migranti, cooperazione per le infrastrutture in campo civile, energetico e sanitario. Sviluppo dell'interscambio culturale, riavvio delle trattative per il recupero dei crediti storici. Sono alcuni dei temi toccati dal presidente del consiglio, Mario Draghi, nel colloquio avuto oggi a Tripoli con il primo ministri libico, Abdelhamid Dabaiba. Un incontro che il premier italiano, alla sua prima missione all'estero, definisce "soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti". Draghi sottolinea il "momento unico" che sta attraversando il Paese. "Il governo di unità nazionale è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso il momento è unico per ricostruire un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause", spiega prima di ricordare "che l'ambasciata ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Migranti, cooperazione per le infrastrutture in campo civile, energetico e sanitario. Sviluppo dell'interscambio culturale, riavvio delle trattative per il recupero dei crediti storici. Sono alcuni dei temi toccati dal presidente del consiglio,, nel colloquio avuto oggi a Tripoli con il primo ministri libico, Abdelhamid Dabaiba. Un incontro che il premier italiano, alla sua prima missione all'estero, definisce "soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti".sottolinea il "momento unico" che sta attraversando il Paese. "Il governo di unità nazionale è stato riconosciuto e legittimato dal Parlamento e sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso il momento è unico per ricostruire un'antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause", spiega prima di ricordare "che l'ambasciata ...

