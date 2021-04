Coronavirus | variante A 27 presente in Italia | la segnalazione della Sardegna

(Di martedì 6 aprile 2021) In, un laboratorio di Cagliari ha individuato una nuovarara del Covid che sta circolando in, già nota con la sigla A.27. Covid,: individuatarara su territoriono su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una nuova mutazione del coronavirus in Giappone è stata segnalata in un ospedale a Tokyo, capace di ridurre l'effic… - fanpage : Fabrizio Pregliasco si dice preoccupato dalla variante giapponese. - Affaritaliani : Coronavirus, Giappone ripiombato nell'incubo. Variante E484K, Tokyo travolta - Antonioquantum2 : RT @IosonoScala: #COVID19 #coronavirus #vaccinazione #Italia Una notizia che sconcerta molti ricercatori... La #variante giapponese del #… - Candid_S_Voce : EMERGENZA VARIANTE BRASILIANA: TRE VOLTE PIU' MORTALE NEI GIOVANI DAI 18 AI 45 ANNI - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus variante

LaVOC 20212/01 ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità (superiore del 37% ... Ora la crisi che deriva dalla pandemiacoinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...Campania Sono 846 i nuovi casi diemersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi ...- Romagna La circolazione del virus in Emilia - Romagna è per l'88% riconducibile alla...Ordinanza regionale su controlli e prevenzione. la vicepresidente Schlein e gli assessori Salomoni e Donini: "Pronti a ripartire" ...Marco Verratti nuovamente positivo al Covid-19. Il calciatore già lo scorso gennaio si era contagiato e per Pregliasco non è di certo una buona notizia.