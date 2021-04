Coronavirus | torna a salire il numero dei morti Vaccini | 1 | 5 milioni di dosi Pfizer entro domani alle Regioni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono 7.767 i nuovi casi di Sars Cov 2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 421 i decessi (ieri 297). E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. I tamponi effettuati sono stati 156.691 con un indice di positività dell'8,2% (ieri era stato del 7,2%). Rispetto a ieri le terapie intensive occupate in Italia da pazienti conpassano da 3.679 A 3.721: +42. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 44 unità. La regione con più casi giornalieri è l'Emilia Romagna (+2.011), seguita da Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169) e Toscana (+1.021). I contagi totali da febbraio 2020 salgono a 3.544.957. I guariti sono 19.725 (ieri 17.950), per un totale di 2.870.614.a calare, quindi, ildelle persone attualmente positive: sono 7.242 in meno (ieri +1.357), ...