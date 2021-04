Coronavirus Sicilia, il bollettino del 6 aprile 2021: 783 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 783 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 11.769 i tamponi processati.Contagi da Coronavirus in calo in Sicilia ma continua la crescita di ricoveri (sia ordinari che in terapia intensiva). E' quanto emerge dal bollettino sulla pandemia di oggi: sono 783 i nuovi casi, con un tasso di positività pari al 6,7% con 11.769 tamponi (a causa del periodo pasquale). Sono 13 i decessi, mentre aumentano di due unità i posti occupati in terapia intensiva e di 57 quelli dei ricoveri ordinari. Ancora molto basso il numero dei guariti: solo 23 oggi.La divisione dei casi per provincia vede Palermo sempre in testa con 352, Catania 197, Messina 124, Siracusa 3, Trapani 3, ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 783 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 11.769 i tamponi processati.Contagi dain calo inma continua la crescita di ricoveri (sia ordinari che in terapia intensiva). E' quanto emerge dalsulla pandemia di oggi: sono 783 i, con un tasso di positività pari al 6,7% con 11.769 tamponi (a causa del periodo pasquale). Sono 13 i decessi, mentre aumentano di due unità i posti occupati in terapia intensiva e di 57 quelli dei ricoveri ordinari. Ancora molto basso il numero dei guariti: solo 23 oggi.La divisione deiper provincia vedesempre in testa con 352, Catania 197, Messina 124, Siracusa 3, Trapani 3, ...

