Coronavirus | seconda dose di vaccino per il capo dello Stato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto al richiamo del vaccino anti Covid presso l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

