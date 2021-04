Coronavirus Sabaudia | le associazioni del luogo chiedono un centro vaccinale in città

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sabaudia

LatinaToday

Il provvedimento, se proposto per tempo e sostenuto con energia da chi governa il territorio, non sarebbe stato di difficile adozione, in quanto aesiste una ottimale opportunità logistico - ......Aprilia 24 Castelforte 3 Cisterna di Latina 26 Cori 7 Fondi 10 Formia 9 Gaeta 6 Itri 4 Latina 61 Minturno 11 Monte San Biagio 4 Norma 2 Pontinia 15 Priverno 3 Roccagorga 1 Rocca Massima 14...Non sono state sufficienti le festività pasquali, e la conseguente decrescita del numero dei tamponi analizzati per calmierare il numero dei nuovi casi di contagio da covid 19 in provincia ... Rocca ...Sono 233 i nuovi contagi da Covid-19 che si registrano in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. In particolare, i casi sono così divisi: 24 Aprilia, 3 Castelforte, 26 Cisterna, 7 Co ...