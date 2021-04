Coronavirus, Renzi: “Mia moglie lo ha avuto dopo il vaccino. Positivo anche mio figlio. Ho rispettato tutte le regole della quarantena” (Di martedì 6 aprile 2021) Il figlio 18enne e la moglie positivi, lui costretto fuori da casa insieme all’altro figlio. Matteo Renzi ha raccontato in tv di avere “un problema di quarantena” in famiglia e ha affermato di avere “rispettato tutte le regole” in caso di contatto stretto. Ospite della trasmissione L’aria che tira su La7, il leader di Italia Viva ha annunciato: “Come molte famiglie italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata con AstraZeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino”. Visti i due contagiati in famiglia, ha aggiunto, “io e mio figlio siamo andati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il18enne e lapositivi, lui costretto fuori da casa insieme all’altro. Matteoha raccontato in tv di avere “un problema di” in famiglia e ha affermato di avere “le” in caso di contatto stretto. Ospitetrasmissione L’aria che tira su La7, il leader di Italia Viva ha annunciato: “Come molte famiglie italiane abbiamo un problema di, ha preso il Covid Emanuele, miodi 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata con AstraZeneca. Ma si può prendere il Covidil”. Visti i due contagiati in famiglia, ha aggiunto, “io e miosiamo andati ...

