Coronavirus oggi in Italia | bollettino del giorno 7 aprile 2021

Da oggi si torna a scuola ovunque fino alla prima media. Oms esclude al momento collegamenti tra trombosi e AstraZeneca Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi, mercoledì 7 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Da ieri Marche, Veneto e Trentino sono tornate in zona arancioni. Sono rimaste, invece, in zona rossa fino al 13 aprile, a causa dell'incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti, Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e fino al 20 aprile Calabria e Campania. Da oggi tornano a scuola in tutta Italia gli studenti ...

