Coronavirus | Musumeci firma l' ordinanza per la zona rossa a Palermo

(Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente sicilianohato l'che dispone lae in altri quattro comuni fino al prossimo 14 aprile. Covid,ma scuole in presenza fino alla prima media su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Musumeci

Nel provvedimento, firmato dal presidente Nello, 'trovano applicazione nel comune di ... Leggi Anche, i dati di oggi - 7.767 nuovi casi, tasso di positività al 6,9%. Altri 421 ...: Nelloha appena firmato l'ordinanza con la quale trovano applicazione nel Comune di Palermo le disposizioni nazionali per le 'zone rosse' Il presidente della Regione, Nello ...Un vertice, nel pomeriggio di oggi al Palaregione di Catania, con tutti i direttori generali della sanità siciliana, voluto dal presidente della Regione Nello Musumeci per fare il punto sull’andamento ...Con una nuova ordinanza, si fissa la proroga delle restrizioni per quattro Comuni siciliani: ecco quali resteranno in “zona rossa”.