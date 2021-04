Coronavirus, Mattarella ha ricevuto la seconda dose del vaccino. Palermo in zona rossa. Figliuolo: “In arrivo 1,5 milioni di dosi di Pfizer” – LIVE (Di martedì 6 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 18.15 – Figliuolo: “In arrivo 1,5 milioni di vaccini Pfizer” Nelle prossime ore in Italia sono attese 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer. L’annuncio è stato dato dal commissario Figliuolo. Subito dopo inizierà la distribuzione. 18.00 – Palermo in zona rossa Dal 7 al 14 aprile la città di Palermo entra in zona rossa. Il presidente Musumeci ha firmato l’ordinanza dopo la ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 18.15 –: “In1,5di vaccini” Nelle prossime ore in Italia sono attese 1,5didel. L’annuncio è stato dato dal commissario. Subito dopo inizierà la distribuzione. 18.00 –inDal 7 al 14 aprile la città dientra in. Il presidente Musumeci ha firmato l’ordinanza dopo la ...

Advertising

repubblica : Vaccino Coronavirus, Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose - EmilioBerettaF1 : Vaccino Coronavirus, Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose. Vaia: 'Esempio di cui abbiamo bisogno'… - LavoroLazio_com : Coronavirus, D'Amato: 'Mattarella un esempio, ha chiesto della campagna vaccinale' “La sobrietà del Presidente Matt… - PalermoToday : Seconda dose di vaccino per Mattarella, l'attesa tra gli altri cittadini: 'Bello vederlo con noi'… - hurried57 : Mattarella riceve allo Spallanzani la seconda dose di Moderna -