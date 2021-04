Coronavirus | la moglie di Renzi positiva e anche il figlio | era stata vaccinata con AstraZeneca

(Di martedì 6 aprile 2021) Matteo, poco fa, è stato ospite de L’Aria che tira su La7. Durante la trasmissioneha parlato della Pasqua e del, rivelando che il virus, lui, l’ha vissuto da vicino proprio in queste festività. Racconta del, di 18 anni, che poco prima di Pasqua è risultato positivo e dellaAgnese che, nonostante il vaccino, ha preso il. «Agnese è chiusa in camera ma è pronta per tornare a scuola domani. Ci teniamo entrambi a sottolineare che il vaccino è fondamentale e che, nonostante si possa essere ancora positivi al virus, le problematiche sono davvero basse» ha dichiarato. Più volte il leader di Italia Viva ha poi sottolineato l’importanza del vaccino; Agnese Landini ècon ...

Agnese Renzi ha il. Ladel leader di Italia Viva, come ha raccontato lui stesso a Myrta Merlino nella puntata di oggi 6 aprile a L'aria che tira, su La7 , ha preso il Covid dopo aver fatto il vaccino.