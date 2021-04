Coronavirus, la Corea del Nord diserta le Olimpiadi di Tokyo «per il rischio Covid». Negli Usa la variante inglese rilevata in tutti i 50 stati (Di martedì 6 aprile 2021) Corea DEL Nord EPA/KCNA Il leader NordCoreano Kim Jong-un.I Giochi come un’occasione (mancata) per riavviare il dialogo La Corea del Nord non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate. La motivazione ufficiale è la volontà di «proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19», ha fatto sapere il dipartimento delle comunicazioni del ministero dello Sport. La notizia ha una forte valenza politica e diplomatica, oltre che sportiva. I Giochi olimpici avrebbero potuto rivelarsi un’occasione importante per innescare la ripresa del dialogo tra Corea del Nord e Usa, compromesso dal fallimento del vertice di Hanoi tra Kim Jong-un e Donald Trump nel febbraio ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021)DELEPA/KCNA Il leaderno Kim Jong-un.I Giochi come un’occasione (mancata) per riavviare il dialogo Ladelnon parteciperà allediin programma questa estate. La motivazione ufficiale è la volontà di «proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal-19», ha fatto sapere il dipartimento delle comunicazioni del ministero dello Sport. La notizia ha una forte valenza politica e diplomatica, oltre che sportiva. I Giochi olimpici avrebbero potuto rivelarsi un’occasione importante per innescare la ripresa del dialogo tradele Usa, compromesso dal fallimento del vertice di Hanoi tra Kim Jong-un e Donald Trump nel febbraio ...

