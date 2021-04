Coronavirus Italia, numeri: 7.767 nuovi casi, 421 deceduti, tasso positività al 6,8% (Di martedì 6 aprile 2021) I dati del ministero della salute risentono del basso numero di tamponi effettuati, una strategia per diminuire i contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) I dati del ministero della salute risentono del basso numero di tamponi effettuati, una strategia per diminuire i contagi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - Corriere : Vaccini, New York apre a tutti fino ai 16 anni. Controlli Nas a Roma: tracce di virus su bus e treni locali - sole24ore : Coronavirus oggi: in Italia 7.767 nuovi casi e 421 morti - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 6 aprile - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 7.767 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… -