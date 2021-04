Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i 10.680 nuovi positivi e 296 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 6 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 6 aprile regione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 844 tamponi: 317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 66 (25 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). In Basilicata sono 21 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (20 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i 10.680 nuovi positivi e 296 decessi di ieri la situazione dei contagi diincon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi positivi diregione per regione: nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 844 tamponi: 317 nel percorso nuove diagnosi (di cui 49 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 20,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 66 (25 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). In Basilicata sono 21 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (20 ...

