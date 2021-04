Coronavirus, in Lombardia 53 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva (+39) (Di martedì 6 aprile 2021) Il bollettino del 6 aprile REGIONE Lombardia Coronavirus, il bollettino del 6 aprile 2021nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 841 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 1.358) e 53 morti (ieri 81). I ricoverati sono 7.488, di cui 845 in terapia intensiva (ieri 858) e 6.643 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 39, Stabili rispetto ai 38 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 753.242, quello delle vittime arriva a 31.264. Il bollettino di martedì 6 aprile registra un tasso di positività dell’8% (ieri era al 7,8%), con un totale di 10.467 tamponi effettuati (ieri 17.340). #LNewsA ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Il bollettino del 6 aprile REGIONE, il bollettino del 6 aprile 202124 ore insi contano 841positivi al(ieri 1.358) e 53(ieri 81). I ricoverati sono 7.488, di cui 845 in(ieri 858) e 6.643 in area non critica. Inei reparti di rianimazione sono 39,rispetto ai 38 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 753.242, quello delle vittime arriva a 31.264. Il bollettino di martedì 6 aprile registra un tasso di positività dell’8% (ieri era al 7,8%), con un totale di 10.467 tamponi effettuati (ieri 17.340). #LNewsA ...

