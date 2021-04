Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 aprile: 7.767 nuovi casi e 421 morti (Di martedì 6 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di martedì 6 aprile. Aumentano le vittime: nel conteggio ci sono numerosi decessi pregressi, registrati in ritardo. Oltre 3 milioni i guariti dall’inizio dell’emergenza. Sale la pressione sugli ospedali Leggi su corriere (Di martedì 6 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di martedì 6. Aumentano le vittime: nel conteggio ci sono numerosi decessi pregressi, registrati in ritardo. Oltre 3 milioni i guariti dall’inizio dell’emergenza. Sale la pressione sugli ospedali

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - sole24ore : Coronavirus oggi: in Italia 7.767 nuovi casi e 421 morti - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 7.767 nuovi casi con 112.962 tamponi e 421 morti #coronavirus - FrancoBove1965 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11.344.180 Di cui prime dosi: 7.834.342 Di cui second… - giovannitrivel3 : RT @Libero_official: La manifestazione in piazza Montecitorio contro le chiusure è degenerata in un corpo a corpo con la polizia: le immagi… -