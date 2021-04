Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 aprile: 7767 nuovi contagi e 421 decessi. Indice di positività al 6,87 per cento (Di martedì 6 aprile 2021) I contagi scendono nettamente sotto quota 10mila, attestandosi a 7.767 contro i 10.680 di ieri e con un calo altrettanto netto del tasso di positività che è oggi al 69%, meno 3,5% ris ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 6 aprile 2021) Iscendono nettamente sotto quota 10mila, attestandosi a 7.767 contro i 10.680 di ieri e con un calo altrettanto netto del tasso diche è oggi al 69%, meno 3,5% ris ... sul sito.

