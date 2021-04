Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 aprile: 7767 nuovi contagi e 421 decessi. Indice di positività al 6,87 per cento (Di martedì 6 aprile 2021) I contagi scendono nettamente sotto quota 10mila, attestandosi a 7.767 contro i 10.680 di ieri e con un calo altrettanto netto del tasso di positività che è oggi al 69%, meno 3,5% ris ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 6 aprile 2021) Iscendono nettamente sotto quota 10mila, attestandosi a 7.767 contro i 10.680 di ieri e con un calo altrettanto netto del tasso diche è oggi al 69%, meno 3,5% ris ... sul sito.

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11.344.180 Di cui prime dosi: 7.834.342 Di c… - rtl1025 : ?? Sono 7.767 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Casa riposo Messina, tutti vaccinati, contraggono lo stesso il coronavirus - salernonotizie : Coronavirus Italia, oggi 7.767 contagiati e 421 morti covid: il bollettino -