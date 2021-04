Coronavirus, il Regno Unito valuta di non usare AstraZeneca sui giovani. La Corea del Nord diserta le Olimpiadi di Tokyo «per il rischio Covid» (Di martedì 6 aprile 2021) Regno Unito L’ipotesi dell’agenzia britannica del farmaco per la campagna vaccinale Nel Regno Unito l’agenzia nazionale del farmaco (Mhra) sta pensando di mettere un tetto all’età dei soggetti cui potrà essere inoculato il vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, limitando così per i più giovani. La notizia arriva dall’emittente televisiva britannica Channel 4 che cita fonti vicine alle autorità sanitarie. “Due fonti ci hanno riferito che, sebbene i dati non siano ancora chiari, ci sono crescenti argomentazioni che giustificherebbero offrire alle fasce di età più giovane, under30 almeno, un vaccino differente”, hanno fatto sapere dall’emittente. Il chief executive di Mhra, June Raine, come riportato dal Guardian, ha affermato che nessuna decisione è stata ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021)L’ipotesi dell’agenzia britannica del farmaco per la campagna vaccinale Nell’agenzia nazionale del farmaco (Mhra) sta pensando di mettere un tetto all’età dei soggetti cui potrà essere inoculato il vaccinocontro il, limitando così per i più. La notizia arriva dall’emittente televisiva britannica Channel 4 che cita fonti vicine alle autorità sanitarie. “Due fonti ci hanno riferito che, sebbene i dati non siano ancora chiari, ci sono crescenti argomentazioni che giustificherebbero offrire alle fasce di età più giovane, under30 almeno, un vaccino differente”, hanno fatto sapere dall’emittente. Il chief executive di Mhra, June Raine, come riportato dal Guardian, ha affermato che nessuna decisione è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regno **Fmi: Per Italia in 2021 deficit all'8,8%, picco debito al 157,1%** ...voragine quella aperta nei conti pubblici italiani dalle ricadute della pandemia di coronavirus, ... Voragini senza fine invece negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per via soprattutto degli impegnativi ...

Francesco: bui i mesi di pandemia, ma non perdiamo la speranza Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito davanti a Brasile Messico, India e Regno Unito ma anche ...del Nord ha deciso di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo per evitare contagi da coronavirus.

Coronavirus nel mondo, Portogallo: riaprono musei, scuole e locali all'aperto la Repubblica Come procedono le vaccinazioni nel mondo Phase two of the COVID-19 vaccination is underway in India for ... gli Usa con oltre tre milioni di inoculazioni quotidiane. Il Regno Unito viaggia al ritmo di 412 mila vaccinazioni al giorno ...

Il terzo lockdown in Francia è una sconfitta per Emmanuel Macron Il numero di casi di covid-19 in Francia aveva ripreso ad aumentare stabilmente ... Al contrario, la Francia ha registrato una mortalità in eccesso inferiore a quello di Regno Unito, Stati Uniti, ...

