Coronavirus | il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la seconda dose del vaccino

(Di martedì 6 aprile 2021)si è vaccinato contro il Covid. Ilsi è recato presso l’Istituto Spallanzani di Roma per la somministrazione del. Ilsi è vaccinato contro il Covid presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il Capo dello Stato ha raggiunto l’ospedale nella mattinata del 9 marzo e dopo la somministrazione delè rimasto 15 minuti in ospedale, come da protocollo. Il 6 aprile ilhaladelpresso lo Spallanzani. Covid, ...

Advertising

repubblica : Presidente argentino positivo nonostante le due dosi di Sputnik V - massimo15691 : È vergognoso,m a tranquilli la colpa non sarà anche questa volta ne del sindaco ne del presidente regione lazio..v… - NewSicilia : +++ Nelle prossime ore è attesa la decisione del presidente della Regione Siciliana +++ #Newsicilia - copercom : Un nuovo inizio per il #cinema, fatto con il 'cuore' L’editoriale di @DavMilani, presidente Fondazione… - Frankhell76 : @ilgiornale Hanno usato questi tamponi, immagino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Presidente

Il Sole 24 ORE

Il prerequisito? Che venga rispettato il cessate il fuoco', ha detto ildel Consiglio. Molti i temi discussi durante l'incontro tra i due leader: dossier migranti, emergenzae ...... che ha deciso di rendere nota anche l'identità dei giocatori che hanno contratto il... E anche ilGabriele Gravina ha deciso di rimandare gli impegni in agenda (tra cui un ...Nel momento in cui il Covid-19 non sarà più un problema, la società crede che l’effetto negativo in termini di condizioni di finanziamento sarà nettamente più significativo per i mercati rispetto all’ ...Il presidente del Veneto ha aggiornato sull'andamento della pandemia, parlando anche della campagna vaccinale. «Abbiamo esaurito le dosi di Pfizer» ...