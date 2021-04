Coronavirus, il bollettino di oggi 6 aprile: 7.767 nuovi casi e 421 morti (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati solo 112.962 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 6,9%. Ieri erano stati registrati 10.680 nuovi casi e 296 morti Leggi su repubblica (Di martedì 6 aprile 2021) Sono stati solo 112.962 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 6,9%. Ieri erano stati registrati 10.680e 296

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino di oggi - giornalenisseno : ?? #CoronavirusSicilia (6 aprile 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto… - genovesergio76 : RT @SkyTG24: #Coronavirus I dati del bollettino di oggi - AskdataCovid : #Coronavirus, bollettino in data: 06 Aprile 2021 per la regione P.A. Bolzano. 35 i nuovi casi con 2.535 tamponi pr… -