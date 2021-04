Coronavirus | il bollettino del 6 aprile 2021 | 7 767 nuovi casi | 421 i decessi La situazione in Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Secondo ilepidemiologico quotidiano in Puglia su 5.759 test per l'infezione dasono stati rilevati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 ...Le news sull'emergenzae ildelle regioni nella tabella della Protezione Civile. Da ieri circa 113mila tamponi. Indice di positività al 6,8%. Nel Lazio 1.120 nuovi casi da ieri Sono 7.767 i contagi da ...Sono 7.767 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 6 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati ...Sono 852 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 18 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,8 dei 12.531 tamponi ...