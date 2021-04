Coronavirus, il bilancio dopo un anno di “Siamo Vicini”, il servizio di assistenza psicologica sostenuto da Optima (Di martedì 6 aprile 2021) È ormai passato più di un anno da quando, nel marzo del 2020, l’Isidap, l’Istituto Specialistico Italiano sui Disturbi da Attacchi di Panico, decise di istituire uno sportello telefonico gratuito, “Siamo Vicini”, per offrire assistenza psicologica a chi, nel frangente del lockdown seguito alla pandemia, stesse vivendo uno stato di difficoltà emotiva legata all’ansia e al panico. Il servizio, realizzato anche grazie all’impegno di Optima Italia che ha reso possibile l’iniziativa occupandosi di tutti gli aspetti tecnici e logistici, si è rivelato uno strumento di aiuto indispensabile, soprattutto a fronte di una “emergenza” dalla durata purtroppo inimmaginabile, che ha messo a dura prova l’equilibrio emotivo degli italiani. In un anno di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) È ormai passato più di unda quando, nel marzo del 2020, l’Isidap, l’Istituto Specialistico Italiano sui Disturbi da Attacchi di Panico, decise di istituire uno sportello telefonico gratuito, “”, per offrirea chi, nel frangente del lockdown seguito alla pandemia, stesse vivendo uno stato di difficoltà emotiva legata all’ansia e al panico. Il, realizzato anche grazie all’impegno diItalia che ha reso possibile l’iniziativa occupandosi di tutti gli aspetti tecnici e logistici, si è rivelato uno strumento di aiuto indispensabile, soprattutto a fronte di una “emergenza” dalla durata purtroppo inimmaginabile, che ha messo a dura prova l’equilibrio emotivo degli italiani. In undi ...

Advertising

bgRimini : Multe di #Pasqua|Avvertimento a @sbonaccini|#Monoclonali sperimentazione al via |Bilancio dei controlli di Pasqua:2… - sirmacs : Grazie coronavirus che sdrai i vecchi e fai risparmiare l'IEnnePiEsse Il corriere delle merda non si smentisce. - fainformazione : India: bilancio infezioni supera 12,5 milioni, i morti sono 165mila, oltre 100mila casi in 24h L'India ha registra… - fainfoesteri : India: bilancio infezioni supera 12,5 milioni, i morti sono 165mila, oltre 100mila casi in 24h L'India ha registra… - giornaleradiofm : Covid: India, per la prima volta oltre 100mila casi in 24h: (ANSA) - NEW DELHI, 05 APR - L'India ha registrato oltr… -