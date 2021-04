Coronavirus | i dati di oggi – 7 767 nuovi casi e 421 decessi Salgono di oltre 552 i ricoverati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono 7.767 idi positività alregistrati martedì 6 aprile in Italia, frutto di 112.962 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività è al 6,9%. Il bollettino del ministero della Salute comunica inaltri 421 morti.ancora iin ospedale: +552 in un giorno solo in area medica, +6 il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva. Sono invece 21.733 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.