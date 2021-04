Coronavirus, ecco cosa sappiamo davvero della nuova variante «giapponese» (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo quanto riporta Reuters i medici del Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital hanno registrato l’ospedalizzazione di 14 pazienti positivi al nuovo Coronavirus, che in 10 di loro risulterebbe avere la mutazione E484K (Eek). La variante Covid non va quindi confusa con la singola mutazione Eek. I medici non hanno riferito di una variante nota proveniente dall’estero; né sembrano disponibili a rilasciare maggiori precisazioni al momento. E484K è la mutazione trovata nelle varianti di maggiore preoccupazione (VOC): inglese, brasiliana e sudafricana. Ma vi sono anche varianti d’interesse (VOI), che comprendono Eek nel proprio insieme di mutazioni. Eek da sola non basta a dirci se i giapponesi dovranno vedersela brutta, specialmente per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini (il piano vaccinale non è ancora partito), ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo quanto riporta Reuters i medici del Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital hanno registrato l’ospedalizzazione di 14 pazienti positivi al nuovo, che in 10 di loro risulterebbe avere la mutazione E484K (Eek). LaCovid non va quindi confusa con la singola mutazione Eek. I medici non hanno riferito di unanota proveniente dall’estero; né sembrano disponibili a rilasciare maggiori precisazioni al momento. E484K è la mutazione trovata nelle varianti di maggiore preoccupazione (VOC): inglese, brasiliana e sudafricana. Ma vi sono anche varianti d’interesse (VOI), che comprendono Eek nel proprio insieme di mutazioni. Eek da sola non basta a dirci se i giapponesi dovranno vedersela brutta, specialmente per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini (il piano vaccinale non è ancora partito), ...

Advertising

you_trend : ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 80 che hanno ricevuto almeno una o entrambe le do… - sole24ore : #Coronavirus: per effetto dello #smartworking 9 italiani su 10 «sognano» di lavorare all’estero. Ecco dove… - Ecatetriformis : RT @SmartWorkersUn1: Pur di lavorare in #smartworking gli italiani disponibili a lavorare in #Italia per aziende straniere. Il 90% dei lavo… - citizen20127 : 'Per effetto del boom dello smart working, sono numerosi anche gli italiani che sarebbero disposti a lavorare da re… - SmartWorkersUn1 : Pur di lavorare in #smartworking gli italiani disponibili a lavorare in #Italia per aziende straniere. Il 90% dei l… -