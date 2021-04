Coronavirus e vaccino | cosa fare in caso di sintomi da trombosi? Lo spiega uno studio medico

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo i gravi casi diverificatasi in Italia, ma anche all’estero, dopo la somministrazione delAstrazeneca, la paura ha cominciato a dilagare a macchia d’olio nei confronti di questo tipo di. Molti di coloro che erano stati inseriti all’interno della lista per ilhanno cominciato a disdire i vari appuntamenti, cercando di ricercare l’inoculazione delPfizer. LEGGI ANCHE =>: in Italia segnalate più reazioni avverse per Pfizer che per Astrazeneca, ma c’è unazione Nonostante comunque la società produttrice delabbia cercato di arginare la polemica, prima cambiando nome e successivamente inserendo all’interno del bugiardino il fatto che comunque il...