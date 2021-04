Coronavirus, da mercoledì riaprono le scuole anche in zona rossa: in classe asili, elementari e prima media (Di martedì 6 aprile 2021) Tornano in classe gli alunni di asili, primarie e prima media. Il decreto legge del 31 marzo prevede infatti il ritorno in classe a partire dal 7 aprile degli studenti di tutta Italia fino alla prima ... Leggi su novaratoday (Di martedì 6 aprile 2021) Tornano ingli alunni dirie e. Il decreto legge del 31 marzo prevede infatti il ritorno ina partire dal 7 aprile degli studenti di tutta Italia fino alla...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mercoledì Coronavirus, controlli dei Nas sui mezzi pubblici: 32 casi di positività - - > Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci Il ...

Coronavirus, da mercoledì riaprono le scuole anche in zona rossa: in classe asili, elementari e prima media Tornano in classe gli alunni di asili, primarie e prima media. Il decreto legge del 31 marzo prevede infatti il ritorno in classe a partire dal 7 aprile degli studenti di tutta Italia fino alla prima ...

Lombardia - Coronavirus, da mercoledì 7 scattano le nuove regole. Ecco cosa cambia varesenews.it - - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche Covid, riapre la scuola: datornano in classe sei alunni su dieci Il ...Tornano in classe gli alunni di asili, primarie e prima media. Il decreto legge del 31 marzo prevede infatti il ritorno in classe a partire dal 7 aprile degli studenti di tutta Italia fino alla prima ...