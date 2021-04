Controlli San Paolo, chiusi tre negozi per mancato rispetto norme Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcune attivita’ commerciali inerente il rispetto dei divieti imposti dai DPCM e dai DL emanati per contrastare la diffusione del virus Covid-19, durante le festivita’ pasquali, hanno controllato 8 attivita’ commerciali. Dai risultati ottenuti si e’ avuto modo di constatare che molte attivita’ aggiravano i divieti citati restando aperti al pubblico e svolgendo la loro normale attivita’ favorendo gli assembramenti delle persone. In un caso, sfruttando il fatto che le sale slot autorizzate fossero chiuse, i titolari attiravano i clienti, vittime della dipendenza del gioco, all’interno del loro locale nella zona di viale Marconi, dove avevano attivato, con alcuni PC, tutti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica di alcune attivita’ commerciali inerente ildei divieti imposti dai DPCM e dai DL emanati per contrastare la diffusione del virus-19, durante le festivita’ pasquali, hanno controllato 8 attivita’ commerciali. Dai risultati ottenuti si e’ avuto modo di constatare che molte attivita’ aggiravano i divieti citati restando aperti al pubblico e svolgendo la loro normale attivita’ favorendo gli assembramenti delle persone. In un caso, sfruttando il fatto che le sale slot autorizzate fossero chiuse, i titolari attiravano i clienti, vittime della dipendenza del gioco, all’interno del loro locale nella zona di viale Marconi, dove avevano attivato, con alcuni PC, tutti ...

