Controlli dei carabinieri durante le festività pasquali: i dati nel Sannio (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel week-end di queste festività pasquali i carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto dei servizi straordinari per il controllo del territorio in tutti i comuni della provincia sannita, particolarmente mirati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus "Covid 19". Nel dettaglio i dati nei soli giorni di Pasqua e Pasquetta: in totale sono state controllate 556 persone; di cui 22 persone sono state sanzionate per inosservanza delle norme anticovid; sono stati controllati 131 esercizi, per due di queste attività i militari della Compagnia di Montesarchio nel giorno di Pasquetta hanno proposto anche la chiusura per 5 gg. per inosservanza delle suddette disposizioni. I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel ...

