Confesercenti Campania: mercoledì 7 aprile in piazza Plebiscito 15 “croci” per 15 settori moribondi (Di martedì 6 aprile 2021) Confesercenti Campania: mercoledì 7 aprile manifestazione in piazza Plebiscito per evidenziare le perdite subite dal mondo del commercio. Vincenzo Schiavo: “Una grande mobilitazione per chiedere risposte serie al Governo”. Il mondo delle imprese rappresentato da Confesercenti Campania scende in piazza per urlare la propria disperazione, rimettendo idealmente nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Leggi su 2anews (Di martedì 6 aprile 2021)manifestazione inper evidenziare le perdite subite dal mondo del commercio. Vincenzo Schiavo: “Una grande mobilitazione per chiedere risposte serie al Governo”. Il mondo delle imprese rappresentato dascende inper urlare la propria disperazione, rimettendo idealmente nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Advertising

radioalfa : Economia, in Campania Confesercenti in piazza con 15 croci per ogni settore commerciale - CronacaFlegrea : Covid, Confesercenti Campania scende in piazza con 15 croci per i settori moribondi - airamonivas : RT @PasqualeVespa: Crisi del commenrcio: Confesercenti Campania in piazza, 15 croci per 15 settori moribondi - sudreporter : #Campania, le imprese di Confesercenti saranno in piazza con 15 croci per 15 settori 'moribondi' e per consegnare i… - Napolitanteam : Confesercenti Campania, verso la manifestazione del 7 aprile: 15 croci in piazza - -