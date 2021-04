Commercianti campani in rivolta: in ottocento aprono per protesta mettendo in vetrina slip e reggiseni (Di martedì 6 aprile 2021) Saracinesche alzate e in vetrina capi d’abbigliamento intimo o sportivo. Si stima che siano circa 800 in campania i negozi che oggi hanno riaperto per protestare contro le misure del governo introdotte con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid nelle Regioni in zona rossa. Questo il dato fornito alla Dire da Federmoda. Negozi di abbigliamento, di calzature, ma anche gioiellerie non espongono più scarpe, abiti o collier, ma leggings, felpe, boxer e reggiseni. “La nostra idea – spiega alla Dire Roberta Bacarelli di Federmoda campania – è stata come un’onda che ha travolto i principali centri del commercio non solo di Napoli ma anche di Caserta, Salerno, Pompei, Castellammare di Stabia e altri comuni molto popolosi. È una forma di protesta civile che deve far riflettere su come ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Saracinesche alzate e incapi d’abbigliamento intimo o sportivo. Si stima che siano circa 800 ina i negozi che oggi hanno riaperto perre contro le misure del governo introdotte con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid nelle Regioni in zona rossa. Questo il dato fornito alla Dire da Federmoda. Negozi di abbigliamento, di calzature, ma anche gioiellerie non espongono più scarpe, abiti o collier, ma leggings, felpe, boxer e. “La nostra idea – spiega alla Dire Roberta Bacarelli di Federmodaa – è stata come un’onda che ha travolto i principali centri del commercio non solo di Napoli ma anche di Caserta, Salerno, Pompei, Castellammare di Stabia e altri comuni molto popolosi. È una forma dicivile che deve far riflettere su come ...

