Come sapere se hai vinto alla nuova estrazione della lotteria degli scontrini (Di martedì 6 aprile 2021) Dall'1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia dell'ex governo Conte prosegue, anche se sotto esame dell'attuale esecutivo ed è vicino anche il momento della seconda estrazione mensile per la lotteria degli scontrini: il conto alla rovescia per giovedì 8 aprile è già iniziato sul portale approntato dall'Agenzia dogane e monopoli. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente nel mese di marzo. Gli esercenti hanno avuto tempo fino al primo aprile per adeguare i propri registratori telematici all'invio dei corrispettivi (circuito 7.0). I biglietti di marzo, e quelli di ...

