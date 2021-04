Colori regioni dopo Pasqua: come cambiano le regole. Il punto (Di martedì 6 aprile 2021) Colori regioni dopo Pasqua: da oggi, martedì 6 aprile 2021, dopo la zona rossa imposta sull’Italia intera, torna il sistema a Colori (ma solo con zona rossa e zona arancione). Da domani, mercoledì 7 aprile 2021, nuove regole in base all’ultimo Decreto sulla gestione dell’epidemia licenziato dal Governo Draghi. Sondaggi Tp: obbligo vaccinale per gli operatori sanitari giusto per il 60,8% degli italiani Colori regioni dopo Pasqua: solo zona rossa e zona arancione Colori regioni dopo Pasqua: passato il weekend festivo, che tutta Italia ha passato in zona rossa sul modello del lockdown natalizio, torna il sistema ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 aprile 2021): da oggi, martedì 6 aprile 2021,la zona rossa imposta sull’Italia intera, torna il sistema a(ma solo con zona rossa e zona arancione). Da domani, mercoledì 7 aprile 2021, nuovein base all’ultimo Decreto sulla gestione dell’epidemia licenziato dal Governo Draghi. Sondaggi Tp: obbligo vaccinale per gli operatori sanitari giusto per il 60,8% degli italiani: solo zona rossa e zona arancione: passato il weekend festivo, che tutta Italia ha passato in zona rossa sul modello del lockdown natalizio, torna il sistema ...

