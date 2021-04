Coldiretti, audizione in Senato: Senza sostegni 4 Pmi agricole su 10. Subito aiuti alle filiere e alt alle rate dei mutui (Di martedì 6 aprile 2021) E’ importante aver ottenuto il taglio del costo del lavoro ma occorre rafforzare le misure di sostegno all’agricoltura nei settori che hanno avuto perdite più rilevanti come quello dell’allevamento, dell’agriturismo, del vino e della birra ma anche promuovere l’economia circolare a favore del biogas. E’ quanto ha chiesto la Coldiretti all’audizione sul Dl sostegni alla Commissione Bilancio del Senato proprio in occasione della diffusione dei dati Istat dai quali emerge che più di quattro aziende agricole su dieci (40,8%) non hanno ricevuto alcun tipo di sostegno economico. La Coldiretti ha chiesto anche la proroga della sospensione delle rate di mutui bancari ed ha formulato al Ministero delle Politiche ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) E’ importante aver ottenuto il taglio del costo del lavoro ma occorre rafforzare le misure di sostegno all’agricoltura nei settori che hanno avuto perdite più rilevanti come quello dell’vamento, dell’agriturismo, del vino e della birra ma anche promuovere l’economia circolare a favore del biogas. E’ quanto ha chiesto laall’sul Dlalla Commissione Bilancio delproprio in occasione della diffusione dei dati Istat dai quali emerge che più di quattro aziendesu dieci (40,8%) non hanno ricevuto alcun tipo di sostegno economico. Laha chiesto anche la proroga della sospensione delledibancari ed ha formulato al Ministero delle Politiche ...

