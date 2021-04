Cna Salerno | piena adesione alla protesta di acconciatura ed estetica

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è registrata lain tutta la provincia dimanifestazione promossa dCna dicontro la decisione di lasciare ancora chiusi parrucchieri e centri estetici nella ulteriore proroga di 15 giorni delle della zona rossa in Campania. L’ iniziativa dell’associazione che rappresenta gli artigiani del settore Benessere e Sanità, ha previsto, questa mattina, l’apertura simbolica delle attività con le saracinesche alzate a metà e l’affissione di una locandina a lutto per segnalare con un gesto forte la difficoltà e la disperazione delle aziende e dei lavoratori fermi da settimane, nonostante investimenti ingenti per garantire sicurezza ai clienti e alle attività svolte in generale. “Per noi è una condanna a morte, una decisione ...

L'iniziativa era stata annunciata, prima di Pasqua, dalla, scesa in campo a sostegno dei propri associati. 'Diventa, infatti, insostenibile per la categoria l'ulteriore provvedimento che ...In segno di protesta, contro la proroga della zona rossa per altri 15 giorni in Campania e la conseguente chiusura di tutte le attività di acconciatura ed estetica, laha promosso l'...“Abbiamo certamente scelto un simbolo forte, quello della morte ma speriamo ci aiuti a dire senza trasgredire le regole come abbiamo sempre fatto, quanto sia forte la nostra disperazione” :con queste ...È la protesta annunciata da acconciatori, barbieri e centri estetici associati a Cna Salerno che temono sia confermata l’indiscrezione che circola con frequenza sulla proroga della zona rossa in ...